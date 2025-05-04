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В Белгородской области при ударе беспилотника по автобусу пострадали три человека

Гладков: под Белгородом при ударе дрона по автобусу пострадали трое мужчин
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Белгородской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автобусу пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Борисовскую центральную районную больницу обратились трое мужчин, которые были ранены вследствие удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок Борисовского района», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:14 по московскому времени.

Мирные жители получили осколочные ранения рук и ног, уточнил Гладков. Транспортное средство также повреждено, добавил глава региона.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что в Белгородской области украинская армия ударила по храму Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. В результате атаки в церкви был поврежден купол.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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