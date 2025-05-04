Две жительницы Курской области пострадали при налете БПЛА

Хинштейн: при атаке беспилотника ВСУ на Курскую область пострадали две женщины

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале о налете украинского дрона на деревню Будище в Большесолдатском районе.

По словам чиновника, при этом пострадали две местные жительницы.

«У одной женщины 1979 года рождения мино-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма (травма в результате действия акустической взрывной волны). У второй 1972 года рождения также мино-взрывная травма, слепое осколочное ранение головы», — уточнил глава региона.

Он добавил, что о женщинах заботятся врачи. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

В конце поста Хинштейн призвал жителей Курской области не возвращаться в приграничье, пока там не будет безопасно. 5 апреля чиновник рассказал, что многие куряне готовы вернуться на свои участки, но боятся подорваться на боеприпасах в полях. Он отметил, что сейчас основные силы саперов брошены на то, чтобы разминировать села и деревни, потом они начнут расчищать поля, леса и водоемы.

Ранее в курском приграничье мужчине оторвало стопу на «лепестке».