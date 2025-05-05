Самолеты Су-25 нанесли ракетный удар по засевшим в лесу солдатам ВСУ

Минобороны РФ: самолеты Су-25 выпустили ракеты по солдатам ВСУ, засевшим в лесу

Экипажи самолетов Су-25 выпустили ракеты по группе солдат украинской армии, находящейся в лесу в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами», — отметили в ведомстве.

Цели были поражены, после чего самолеты вернулись на аэродром, добавили в ведомстве.

1 мая Минобороны РФ сообщило, что экипаж истребителя Су-34 ВКС России ударил по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины в зоне действия группировки «Центр». По данным ведомства, истребитель-бомбардировщик в сопровождении истребителя Су-35С вылетел с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе противника.

Российский экипаж атаковал противника фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в интересах группировки войск «Центр». После выполнения задания группа вернулась на аэродром базирования. Разведка подтвердила, что цели успешно поражены.

Ранее в США заявили о беспомощности ВСУ перед новейшим российским бомбардировщиком.