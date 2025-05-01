Экипаж истребителя Су-34 ВКС России ударил по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины в зоне действия группировки «Центр». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, истребитель-бомбардировщик в сопровождении истребителя Су-35С вылетели с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе противника.

Российский экипаж атаковал противника фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции в интересах группировки войск «Центр». После выполнения задания группа вернулась на аэродром базирования. Разведка подтвердила, что цели успешно поражены.

До этого американский журнал National Interest заявил о беспомощности ВСУ перед новейшим сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-160М. В издании говорится, что использование российскими военными этих самолетов, как только будет налажено их массовое производство, окажет огромное влияние на исход украинского конфликта.

Ранее в США сообщили, что украинская система ПВО уничтожает свои же самолеты.