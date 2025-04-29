Силы ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников

МО РФ: силы ПВО за вечер и ночь уничтожили над Россией 91 беспилотник

За прошедший вечер и ночь над территорией России средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 91 беспилотник. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 11 БПЛА сбили над территорией Рязанской области, восемь БПЛА — над территорией Нижегородской области, семь БПЛА — над территорией Орловской области, четыре БПЛА — над территорией республики Крым, четыре БПЛА — над акваторией Черного моря.

Также два беспилотника были уничтожены над Московской областью, еще два — в небе над Белгородской областью и еще по одному — над Калужской и Брянской областями.

На протяжении вечера 28 апреля силы ПВО также вели активную борьбу против украинских беспилотников, таким образом, общее число уничтоженных БПЛА ВСУ с 20:00 до 06:00 составило 91 беспилотник.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил информацию об атаке БПЛА на регион, взрыв прозвучал в городе Обнинске.

Кроме того, о взрывах рассказали жители соседнего с Обнинском города Жукова. Но другие подробности о ситуации в населенном пункте не поступали.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.