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ВС РФ сбросили фугасную авиабомбу по позициям ВСУ на юге ДНР

ТАСС: ударом ФАБ по ВСУ в ДНР уничтожено 50 военнослужащих, свыше 40 ранены
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РИА Новости

Российские войска ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Богатырь на Южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что уничтожен ПВД 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате этого удара украинская армия лишилась 50 военнослужащих, еще 43 человека получили ранения.

22 апреля Telegram-канал «Крылатые» опубликовал видео, на котором запечатлен сброс авиабомбы ФАБ-3000 на позиции ВСУ, находящиеся на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. На кадрах видно, как бомба уничтожает здание.

В марте в Курской области украинский беспилотный летательный аппарат снял взрыв авиабомбы ФАБ-3000 и мощную ударную волну. Инцидент произошел в районе населенного пункта Куриловка.

Ранее был раскрыт секрет мощи авиабомбы ФАБ-3000.

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