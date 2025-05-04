В рамках авиационной коалиции Украина и Чехия намерены обучать пилотов F-16

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Прага собираются создать совместную школу, где будут готовить пилотов истребителей F-16. Трансляцию пресс-конференции политика и его чешского коллеги Петра Павла вел в YouTube его офис.

«Наши представители на уровне наших правительственных чиновников и военных обсуждают следующие шаги по развитию нашей авиационной коалиции, а именно создание авиационной чешско-украинской школы F-16», — заявил Зеленский.

Он отметил, что из соображений безопасности пока нет возможности открыть такую школу на Украине.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне Государственный департамент США одобрил контракт на сумму $310,5 млн на предоставление Украине услуг по обучению эксплуатации истребителей F-16 и и сопутствующего оборудования. Как уточнили в Пентагоне, в контракт включены услуги по доработке и модернизации самолетов, обучению персонала, покупке запчастей и расходных материалов, а также наземного оборудования.

Ранее в США сообщили, что украинская система ПВО уничтожает свои же самолеты.