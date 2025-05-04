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Группировка войск «Север» сообщила о первом прямом бое солдат ВСУ с заградотрядами

«СВ»: бойцы 80-й бригады ВСУ впервые вступили в бой со своими заградотрядами
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Alina Smutko/Reuters

В зоне СВО произошло первое зафиксированное боестолкновение мобилизованных солдат ВСУ и украинских заградотрядов. Об этом сообщает Telegram-канал группировки войск «Север» «Северный ветер» («СВ»).

По его данным, это произошло в Сумской области, когда военные 80-й бригады самовольно оставили позиции в лесу южнее села Олешня. После этого командование ВСУ попыталось остановить бегство солдат при помощи заградотрядов.

До этого снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным «Коваль» рассказал, что операторы дронов Вооруженных сил Украины пытались уничтожить своих сослуживцев в населенном пункте Днепроэнергия в Донецкой народной республике. По его словам, в ходе зачистки Днепроэнергии операторы беспилотников Вооруженных сил Украины заметили, что несколько украинских военнослужащих, находившихся в подвале, были взяты в плен российскими солдатами. После этого ВСУ начали наносить удары по подвалу с помощью дронов-камикадзе.

Ранее российский разведчик обратил в бегство целое подразделение ВСУ.

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