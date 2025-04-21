Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский разведчик смог обратить в бегство целое подразделение ВСУ в ДНР

Разведчик из Перми Зубарев заставил бойцов ВСУ отступить с позиций у Пушкино
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский разведчик из Перми Александр Зубарев благодаря своей бдительности заставил целое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступить около поселка Пушкино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила ветеранская организация «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте».

По их информации, младший сержант Зубарев выявил перемещение противника, доложил об этом командованию и передал координаты артиллеристам. В результате оперативных и точных действий военного по украинцам был нанесен удар, который нанес существенный урон врагу: уничтожено четыре бойца, другие вынуждены были отступить.

Зубарев проходит службу по контракту в разведывательной роте с ноября 2024 года. За умелые действия и профессионализм его представили к медали «За отвагу».

До этого три российских разведчика с позывными «Лот», «Сокол» и «Понура» обратили в бегство спецназ ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Военные отметили, что столкнулись с серьезным противником — украинцы успевали выбрасывать гранаты из блиндажа, которыми их закидывали бойцы ВС РФ. Украинские спецназовцы отказались сдаться и в итоге были уничтожены.

Ранее сообщалось, что ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами