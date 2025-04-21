Разведчик из Перми Зубарев заставил бойцов ВСУ отступить с позиций у Пушкино

Российский разведчик из Перми Александр Зубарев благодаря своей бдительности заставил целое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступить около поселка Пушкино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила ветеранская организация «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте».

По их информации, младший сержант Зубарев выявил перемещение противника, доложил об этом командованию и передал координаты артиллеристам. В результате оперативных и точных действий военного по украинцам был нанесен удар, который нанес существенный урон врагу: уничтожено четыре бойца, другие вынуждены были отступить.

Зубарев проходит службу по контракту в разведывательной роте с ноября 2024 года. За умелые действия и профессионализм его представили к медали «За отвагу».

До этого три российских разведчика с позывными «Лот», «Сокол» и «Понура» обратили в бегство спецназ ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Военные отметили, что столкнулись с серьезным противником — украинцы успевали выбрасывать гранаты из блиндажа, которыми их закидывали бойцы ВС РФ. Украинские спецназовцы отказались сдаться и в итоге были уничтожены.

Ранее сообщалось, что ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом.