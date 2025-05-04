Российские войска уничтожили технику и склад ВСУ в районе Славянска

Лебедев: ВС России уничтожили технику и склад ВСУ в районе Славянска в ДНР

Российские войска уничтожили технику и склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил координатор украинского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По сообщению Лебедева, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили не только технику, но и личный состав ВСУ. По словам собеседника агентства, в результате удара были ликвидированы четверо украинских военных, также тяжелые ранения получили 10 украинских военнослужащих.

«Уничтожена военная техника, небольшое количество боеприпасов, склад с БПЛА», — заключил Лебедев.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в 158-ми районах. В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились по аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также пусковой установке противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и складам боеприпасов.

Также в МО РФ сообщили, что силами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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