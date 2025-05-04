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В зоне СВО погиб сын финского политика

В зоне СВО погиб сын финского политика Лео Аланд, воевавший в рядах ВСУ
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Sergei Grits/AP

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Лео Аланд, сын финского политика Юрки Аланда. Об этом сообщает Yle.

Мужчина завербовался в ряды ВСУ четыре месяца назад. Из переписки с родственниками стало известно, что после прохождения тренировок он пытался вернуться на родину, но ему это не удалось.

«Аланд отправил свое последнее сообщение сыну 9 апреля. Четыре дня спустя он готовился к предвыборной кампании своей партии, когда получил сообщение о смерти сына», — говорится в сообщении.

В МИД Финляндии «выразили обеспокоенность» из-за того, что наемники не имеют возможности разорвать контракт после подписания с ВСУ.

В конце апреля сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) во время штурма погиб сын заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Глосс. Он воевал в составе Вооруженных сил РФ.

Ранее Вэнс подтвердил, что его кузен воевал на стороне ВСУ.

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