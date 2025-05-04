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Власти сообщили об ударе по промышленному предприятию в Брянской области

ВСУ ударили по промпредприятию в Суземке Брянской области, начался пожар
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Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленному предприятию в поселке Суземка Брянской области, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что никто не пострадал.

Накануне Богомаз сообщал, что водитель кормовоза «Мираторга» пострадал при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины в Брянской области.

3 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский снаряд прилетел во двор частного дома в селе Архангельском Шебекинского округа.

В результате атаки была ранена семья из трех человек. Они обратились в местную больницу с баротравмами и контузиями, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области 20 храмов пострадали после обстрелов.

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