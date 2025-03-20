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Хуситы утверждают, что нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Тель-Авива

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион
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Chen Junqing/Global Look Press

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа. Об этом сообщает Al Masirah.

По его словам, вооруженные силы Йемена провели военную миссию. Сариа добавил, что операция успешно достигла своей цели.

18 марта сообщалось, что йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» по базе Военно-воздушных сил Израиля в пустыне Негев в ответ на возобновление Израилем операции в секторе Газа.

18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хуситы заявили об ударе ракетой и беспилотниками по Тель-Авиву.

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