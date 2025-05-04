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В подполье заявили об уничтожении военной техники ВСУ в ДНР

Лебедев: российские войска уничтожили технику ВСУ в районе Славянска
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В районе Славянска была зафиксирована серия прилётов. Уничтожена военная техника, небольшое количество боеприпасов, склад с БПЛА и емкость с ГСМ», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что в результате удара около 10 украинских военных были тяжело ранены. Еще четверо получили травмы, несовместимые с жизнью, подчеркнул координатор подполья.

Накануне Лебедев сообщил, что в городе Запорожье, подконтрольном Украине, российская армия атаковала завод по ремонту бронированной военной техники. По его словам, на предприятии ремонтировали преимущественно иностранную технику.

В тот же день координатор подполья заявил, что в Вознесенске Николаевской области Вооруженные силы РФ ударили по аэродрому, где украинские войска собирали беспилотники и тренировали дроноводов. Он пояснил, что прилет зафиксировали на Мартыновском аэродроме.

Ранее подполье сообщило о большом сухогрузе Commander в порту Одессы.

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