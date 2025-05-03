В Белгородской области бабушку и внука госпитализировали после прилета боеприпаса

В белгородском селе семья из трех человек ранена из-за прилета боеприпаса

В Белгородской области украинский снаряд прилетел во двор частного дома в селе Архангельском Шебекинского округа. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки была ранена семья из трех человек. Они обратились в местную больницу с баротравмами (повреждениями полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления) и контузиями.

«После оказанной медицинской помощи бригады скорой доставляют пожилую женщину в городскую больницу №2 г. Белгорода, ее 16-летнего внука — в детскую областную клиническую больницу», — написал глава региона.

Он добавил, что отец мальчика от госпитализации отказался.

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, подавляющее большинство из них уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. Над акваторией Черного моря сбиты 11 крылатых ракет. В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.