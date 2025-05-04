В Индии сообщили о нарушении Пакистаном режима прекращения огня

Пакистан десятый раз подряд нарушил режим прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны Индии.

«В ночь с 3 на 4 мая посты пакистанской армии прибегли к неспровоцированному огню из стрелкового оружия через линию контроля», — сказал представитель.

В индийском оборонном ведомстве добавили, что режим прекращения огня нарушался в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, а также Раджаури и Мендхара. Кроме того, нарушения фиксировались и в районе Наушеры, Сундербани и Ахнура в Джамму и Кашмире. Представитель МО Индии отметил, что индийская армия отреагировала на огонь «быстро и соразмерно».

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике.

По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее сообщалось, что Пакистан заинтересован в привлечении РФ к расследованию теракта в Кашмире.