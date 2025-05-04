В России научились избегать потери дронов при обрыве оптоволокна

Российские беспилотники останутся на связи с операторами дронов даже при обрыве оптоволокна, что происходит достаточно часто. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олег Федоров.

Избежать потери беспилотников удалось в ходе испытаний новых БПЛА «Сварог-15», «Сварог грузовичок» и «Добрыня Никитич» на дистанции 30 километров.

«Новшество заключается в том, что на дронах используется система дублирования каналов связи, которая позволяет в автоматическом режиме переключать управление на радиоканал в случае обрыва оптоволокна», — заявил он.

По словам гендиректора, для создания беспилотников использовались оптоволоконные катушки как зарубежного, так и отечественного производства. Кроме того, первые БПЛА «Сварог» уже начали поставлять в российские подразделения.

До этого холдинг «Росэл» государственной корпорации «Ростех» создал систему «Солярис НС» для защиты от дронов территории России. Как пояснили в компании, новая разработка представляет собой объединение функционала системы обнаружения «Солярис-О» и системы «Солярис-Н», созданной для подавления дронов.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.