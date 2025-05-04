Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России научились избегать потери дронов при обрыве оптоволокна

Гендиректор Frobotics Федоров: дроны РФ останутся на связи при обрыве оптоволокна
close
Shutterstock

Российские беспилотники останутся на связи с операторами дронов даже при обрыве оптоволокна, что происходит достаточно часто. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics Олег Федоров.

Избежать потери беспилотников удалось в ходе испытаний новых БПЛА «Сварог-15», «Сварог грузовичок» и «Добрыня Никитич» на дистанции 30 километров.

«Новшество заключается в том, что на дронах используется система дублирования каналов связи, которая позволяет в автоматическом режиме переключать управление на радиоканал в случае обрыва оптоволокна», — заявил он.

По словам гендиректора, для создания беспилотников использовались оптоволоконные катушки как зарубежного, так и отечественного производства. Кроме того, первые БПЛА «Сварог» уже начали поставлять в российские подразделения.

До этого холдинг «Росэл» государственной корпорации «Ростех» создал систему «Солярис НС» для защиты от дронов территории России. Как пояснили в компании, новая разработка представляет собой объединение функционала системы обнаружения «Солярис-О» и системы «Солярис-Н», созданной для подавления дронов.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами