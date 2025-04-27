Военный эксперт сообщил о наступлении ВС РФ под Харьковом

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России вплотную подошли к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, чтобы стабилизировать ситуацию и противостоять натиску российских военных на этом участке фронта, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет дополнительные силы и средства.

«Украинские боевики на постоянной, регулярной основе подбрасывают в Дорошовку силы и средства. Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию на данном участке фронта», — поделился подробностями эксперт.

Марочко добавил, что военные ВС РФ на данный момент также ведут серьезные бои у соседнего Западного.

26 апреля Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перешли к тактике выжженной земли в Волчанске в Харьковской области, где идут тяжелые бои. Украинские военные намеренно уничтожают уцелевшую инфраструктуру в этом населенном пункте, нанося удары по площадям и домам при помощи артиллерии, дронов и реактивной системы залпового огня (РСЗО). Этими же ударами, отметил эксперт, ВСУ пытаются выбить из города российских военных.

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