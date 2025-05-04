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Российские военные создали ряд угроз ВСУ в направлении Константиновки

DS: РФ в охоте на ВСУ нарастила атаку управляемыми авиабомбами у Константиновки
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Gleb Garanich/Reuters

Российские военнослужащие создали ряд угроз для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке фронта в направлении Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический портал Deep State.

В публикации говорится, что российские бойцы нарастили атаку управляемыми авиабомбами и беспилотниками на оптоволокне.

На портале отметили, что армия России «усилила охоту» на все, что есть в городе, а также на логистические маршруты к линии фронта. Помимо этого, ВС РФ создали угрозу для ВСУ из-за вероятного выхода к западу от Константиновки.

«Выход на трассу Покровск — Константиновка в районе Новооленовки может стать продолжением движения на Константиновку с западной стороны, что создаст крайне неблагоприятную ситуацию как для Константиновки, так и для Торецка», — говорится в сообщении.

Помимо этого, критически важными точками для ВСУ остаются высоты в Часов Яре и селе Ступочки, где ведутся активные боевые действия.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские бойцы совершили рывок и закрепились на трех новых позициях в городе Часовом Яре в Донецкой народной республике. По его словам, сейчас российские подразделения оттесняют формирования ВСУ в западном направлении.

Ранее стало известно об использовании ВСУ детей для разведки в Часовом Яре.

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