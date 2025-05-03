Хуситы предупредили, что будут атаковать суда, перевозящие американскую нефть

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» предупредили судоходные компании, что будут атаковать коммерческие суда, перевозящие американскую нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление Центра координации гуманитарных операций.

Из уведомления следует, что повстанцы объяснили свое решение «запретом на все торговые действия с американской сырой нефтью», введенным в ответ на военную кампанию США против йеменского движения.

«Нарушающие запрет компании будут включены в список санкций для виновных в агрессии против Йемена и любой арабской или исламской страны», — говорится в публикации.

Кроме того, в уведомлении указано, что суда не смогут пересекать Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, а также Аденский залив, Аравийское море и Индийский океан. Хуситы подчеркнули, что суда станут целью атак в любом указанном районе, который находится в пределах досягаемости йеменских вооруженных сил.

30 апреля правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» ввело запрет на проход по Красному и Аравийскому морям для судов Великобритании. Это было сделано после заявления Лондона о намерении присоединиться к ударам США по провинциям под контролем хуситов.

Ранее появилась информация об ударах США и Британии по Йемену.