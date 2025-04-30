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Хуситы запретили проход британским судам через Красное и Аравийское моря

РИА: хуситы запретили судам Британии проход через Красное и Аравийское моря
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Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) ввело запрет на проход по Красному и Аравийскому морям для судов Великобритании. Об этом РИА Новости сообщил источник в движении.

Отмечается, что сделано это было после заявления Лондона о намерении присоединиться к ударам США по провинциям под контролем хуситов.

«Движение намерено запретить британское торговое судоходство через Красное, Аравийское моря и Аденский залив аналогично его действиям против американских и израильских судов», — говорится в сообщении.

Источник агентства также заверил, что запрет для британских судов «серьезно повлияет на экономику Великобритании».

США с середины марта ежедневно наносят удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Боевые действия были начаты после того, как они объявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном и Аравийском морях в ответ на блокаду палестинского сектора Газа.

Так, американские военные нанесли удары по порту Рас-Иса в Йемене 25 апреля. По словам министра иностранных дел в правительстве Джамаль Амир, сформированном движением «Ансар Аллах», «американская агрессия» была направлена на то, чтобы помешать разгрузке нефти.

Ранее появилась информация об ударах США и Британии по Йемену.

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Удары США по хуситам
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