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В Минобороны оценили последствия попытки ракетного удара ВСУ по Крыму

В Минобороны заявили, что при попытке ракетного удара по Крыму пострадавших нет
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Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны России прокомментировало ночную попытку ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Крыма.

Там отметили, что атака производилась восемью крылатыми ракетами Storm Shadow и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Также в Минобороны рассказали, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили 292 дрона Вооруженных сил Украины.

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массированной атаке украинских ракет и беспилотников. Подавляющее большинство дронов было уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.

Ранее в Ростовском поселке ввели режим ЧС после падения беспилотника.

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