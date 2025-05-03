В Минобороны оценили последствия попытки ракетного удара ВСУ по Крыму

Министерство обороны России прокомментировало ночную попытку ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Крыма.
Там отметили, что атака производилась восемью крылатыми ракетами Storm Shadow и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Также в Минобороны рассказали, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили 292 дрона Вооруженных сил Украины.
В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массированной атаке украинских ракет и беспилотников. Подавляющее большинство дронов было уничтожено над Крымом и Краснодарским краем. В Новороссийске повреждены три многоквартирных жилых дома, пострадали пять человек, включая двоих детей.
Ранее в Ростовском поселке ввели режим ЧС после падения беспилотника.