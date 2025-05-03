В Минобороны рассказали, сколько беспилотников и снарядов ВСУ сбили ПВО России за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили 292 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Кроме того, системы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Такие снаряды производятся в США, уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны указали, что с начала специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России уничтожили 662 самолета украинских войск, 283 вертолета и 55 183 беспилотник. Кроме того, ликвидировано 605 зенитных ракетных комплексов, свыше 23 тысяч танков и бронемашин, 1555 реактивных систем залпового огня, 24 388 артиллерийских орудий и минометов, а также около 35 тысяч единиц специальной военной автотехники.

Утром 3 мая Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников над российскими регионами. Большинство — 96 дронов — сбили над территорией Республики Крым, а 47 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем.

Ранее в МИД РФ заявили о недоговороспособности Украины после атаки на Алешки.