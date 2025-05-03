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Российские истребители ударили по позициям ВСУ в лесном массиве

Минобороны: экипажи Су-25 нанесли удар по живой силе ВСУ в лесистой местности
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Минобороны России

Экипажи российских истребителей Су-25 нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенной в лесном массиве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе противника, находящейся в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что после выполнения боевой задачи истребители вернулись на аэродром вылета. По данным разведки, в результате удара все цели были уничтожены.

Накануне в Минобороны сообщили, что в ходе спецоперации артиллерийские подразделения группировки войск «Север» успешно поразили цели ВСУ в Сумской области. Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт-С» отдельного батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота уничтожили скопления живой силы, бронетехники и огневые позиции украинских войск.

Ранее российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта.

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