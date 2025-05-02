В ходе спецоперации артиллерийские подразделения группировки войск «Север» успешно поразили цели противника в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт-С» отдельного батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота уничтожили скопления живой силы, бронетехнику и огневые позиции ВСУ.

В Минобороны отметили, что благодаря слаженному взаимодействию с разведчиками, артиллерийский огонь эффективно подавляет активность противника, не допуская обстрелов территории Курской области.

Объективный контроль с помощью БПЛА подтверждает успешное уничтожение всех заявленных целей.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России продолжают создание «полосы безопасности» в Сумской области. В оборонном ведомстве также отметили, что подразделения группировки войск «Север» завершили разгром формирований Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее появились кадры освобождения от ВСУ последнего села в курском приграничье.