В двух регионах РФ отменили опасность атаки беспилотников

Угрозу атаки БПЛА отменили в Северной Осетии и Ставропольском крае

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменили в Ставропольском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Владимиров.

Пост с соответствующим содержанием был опубликован в 7:47 мск.

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности», — говорится в заявлении.

Также об отмене угрозы атаки дронов сообщил глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале в 7:49 мск.

«Оперштаб продолжает свою работу в круглосуточном режиме», — подчеркнул руководитель администрации региона.

Жителей Ставропольского края и Северной Осетии предупредили об опасности атаки БПЛА в ночь на 3 мая. В первом регионе особый режим ввели в 3:49 мск, а во втором — в 4:16 мск.

По данным Telegram-канала SHOT, атакам беспилотников подверглись три других российских региона. Речь идет о Краснодарском крае, Республике Крым и Ростовской области. Как выяснили журналисты, системы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 70 украинских БПЛА в небе над этими субъектами РФ.

Ранее в Краснодарском крае засняли на видео атаку украинского дрона на жилой комплекс.