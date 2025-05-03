Бойцы группировки российских войск «Запад» в течение суток ликвидировали более 240 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра данной группировки Ивана Бигму.

«Противник потерял <...> танк Т-72, бронетранспортер M113 производства США, семь пикапов, два багги и две роботизированные платформы. Четверо военнослужащих ВСУ сдались в плен», — рассказал он.

Начальник пресс-центра отметил, что артиллерийские подразделения «Запада» за аналогичный промежуток времени вывели из строя пять единиц техники украинских войск. Речь идет о самоходных артиллерийских установках «Гвоздика» и Krab, а также артиллерийских орудиях M56, M114 и M119. ВСУ лишились четырех полевых складов с боеприпасами, 29 пунктов управления дронами и потеряли 12 минометных расчетов.

Кроме того, Бигма отчитался о работе расчетов противовоздушной обороны. Они ликвидировали 20 беспилотников самолетного типа ВСУ и один барражирующий боеприпас RAM II.

«Нанесли поражение формированиям <...> ВСУ <...> в районах Дорошевки, Новодяного, Надии, Кировска, Купянска, Шийковки и Ямполя», — добавил начальник пресс-центра.

По его словам, всего ударам подверглись места скопления живой силы и техники восьми бригад украинских войск.

Ранее военные корреспонденты сообщили о прорыве Вооруженных сил РФ в Донбассе.