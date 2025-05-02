Военкоры сообщили о мощном прорыве российской армии в Донбассе

«РВ»: армия России берет в «котел» бойцов ВСУ на подступах к Мирнограду

Российские военные постепенно окружают украинские подразделения на подступах к Мирнограду в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Мощный прорыв: армия России берет в «котел» силы ВСУ, штурмует Малиновку, Новую Полтавку и Новооленовку, наступая к Мирнограду», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, ВС РФ пытаются окружить бойцов ВСУ в районе развязки на Т-0504. Кроме того, российские военные прорвались в направлении Новой Полтавки и продолжают вести бои за Новооленовку.

1 мая военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в настоящее время ВС РФ планомерно продвигаются в Сумской области Украины. При этом украинским войскам не остается ничего другого, кроме как обороняться. По словам специалиста, сейчас бойцы ВСУ в спешном порядке возводят различные фортификационные сооружения и оборонительные рубежи.

Ранее военный блогер сообщил, что российские войска начали штурм Покровска в ДНР.