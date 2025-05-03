В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома

Оперштаб Краснодарского края: обломки БПЛА повредили три частных дома в Анапе

Обломки украинских беспилотников повредили три частных дома в Анапе. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.

«В с. Юровка муниципалитета из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти города-курорта помогут восстановить имущество.

Также обломки беспилотников упали на дерево в Цибанобалка Анапы. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Оперштаб сообщал, что обломки БПЛА стали причиной пожара в районе Сухого озера на Кубани. Также обломки БПЛА повредили частный жилой дом в Темрюкском районе.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в поселке Целина в Ростовской области произошел пожар в жилом доме после атаки дрона.

Сообщается о взрывах в Краснодарском крае и Ростовской области. В частности, не менее пяти взрывов произошло над городом Славянск-на-Кубани.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся высадить десант в Крыму.