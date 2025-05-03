Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский спецназ уничтожил украинский БТР в Красноармейске

Спецназ группировки «Юг» уничтожил БТР европейского производства в Красноармейске
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Спецназ группировки «Юг» уничтожил бронетранспортер ВСУ европейского производства в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным «Икс».

«Расчет спецназовцев-операторов ударных БПЛА группировки войск «Юг» выследил и уничтожил под Покровском колесную бронемашину ВСУ натовского производства, финскую Patria AMV или ее польскую модификацию KTO Rosomak. Российский разведывательный дрон обнаружил и вел цель, скорректировав по ней работу ударного FPV-дрона», — рассказал «Икс».

Он добавил, что стоимость одного FPV-дрона составляет в среднем около 50 тысяч рублей, в то время как цена уничтоженного таким дроном бронетранспортера — от €2,5 до €4 млн.

До этого стало известно, что российские военные постепенно окружают украинские подразделения на подступах к Димитриеву (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее военный блогер сообщил, что российские войска начали штурм Покровска в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами