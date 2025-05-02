Военный блогер сообщил, что российские войска начали штурм Покровска в ДНР

Российские военные приступили к штурму Покровска (российское название Красноармейск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале, отметив, что накануне город подвергся интенсивным авиационным, артиллерийским ударам и атакам дронов.

«Не зря работали. Подробности уже завтра», — написал Подоляка.

1 мая Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российские военнослужащие начали бои за Покровск. Уточняется, что подразделения штурмуют южную часть города, в частности микрорайоны Лазурный и Шахтерский.

30 апреля командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным «Серб» рассказал, что украинское командование стянуло на Красноармейское направление наемников и элитный батальон «Скала». По словам российского военного, много иностранных наемников, в основном, британцев, замечают на Красноармейском и Покровском направлениях.

Ранее ВС РФ заняли новый населенный пункт в Харьковской области.