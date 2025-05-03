ТСН: в Одесской области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Одесской области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Одновременно зазвучала воздушная тревога в Черкасской области. Также сирены слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о 40 раненных при взрывах в Харькове.

По словам украинского лидера, в городе пострадали жилые дома, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры. По его словам, это говорит о необходимоти усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины.

Министерство обороны РФ сообщало, что в период с 26 апреля по 2 мая российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Ранее Зеленский поручил командованию ВСУ ускорить создание баллистических ракет.