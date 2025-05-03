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В Харькове произошли взрывы

Зеленский сообщил о 40 раненых при взрывах в Харькове
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после атак дронов на Харьков пострадали свыше 40 человек. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в городе пострадали жилые дома, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

«Украине необходимо усиление ПВО. Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенных Штатов Америки, Европы и всех наших партнеров, стремящихся к миру», — заявил Зеленский.

До этого воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

До этого министерство обороны РФ сообщало, что в период с 26 апреля по 2 мая российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Ранее военный эксперт сообщил о наступлении ВС РФ под Харьковом.

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