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В ДНР подсчитали количество обстрелов ВСУ за сутки

Власти ДНР: украинские войска 15 раз обстреляли территорию республики за сутки
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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Украинские войска 15 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики за прошедшие сутки. Об этом сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ <...> Пятнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 42 единицы различных боеприпасов», — сообщили в управлении.

Уточняется, что в ведомство также поступила информация о восьми пострадавших сотрудниках республиканского управления МЧС.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрелов ВСУ Белгородской области.

По его словам, под удар вражеских дронов, в частности, попал поселок Уразово, в котором было повреждено складское помещение на территории сельхозпредприятия. В городе Валуйки и в селе Басово повреждения получили по одному грузовому автомобилю.

По Краснояружскому району Белгородской области противник выпустил 203 боеприпаса и атаковал 37 БПЛА.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадали бойцы подразделения «Орлан».

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