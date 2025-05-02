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Гладков рассказал о последствиях обстрелов ВСУ Белгородской области

Гладков: около 90 дронов ВСУ пытались атаковать Белгородскую область за сутки
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Ashley Chan/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки пытались атаковать Белгородскую область при помощи около 90 беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под удар вражеских дронов, в частности, попал поселок Уразово, в котором было повреждено складское помещение на территории сельхозпредприятия. В городе Валуйки и в селе Басово повреждения получили по одному грузовому автомобилю.

По Краснояружскому району Белгородской области противник выпустил 203 боеприпаса и атаковал 37 БПЛА. В результате в поселке Красная Яруга повреждены два легковых автомобиля.

Также массированной атаке дронов ВСУ подвергся Шебекинский муниципальный округ. Повреждены частный дом, склад, три частных домовладения и легковой автомобиль. Еще один частный дом был полностью уничтожен огнем.

Кроме того, Гладков сообщил об одной пострадавшей женщине, которая поступила в городскую больницу №2 Белгорода из Шебекина после атаки беспилотника. Врачи не подтвердили у нее баротравму и отпустили домой.

До этого Гладков описал обстановку в приграничных районах Белгородской области как крайне сложную. По его словам, украинские военные продолжают обстреливать российский регион и наносить удары при помощи дронов. Также в приграничье фиксируется все больше случаев минирования территории.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадали бойцы подразделения «Орлан».

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Обстрелы Белгородской области
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