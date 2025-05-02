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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Черкасской и еще четырех областях Украины
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Zamir Usmanov/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Также в «красной зоне» находятся подконтрольные киевским властям части Херсонской и Запорожской областей.

По данным ресурса, тревога в Харьковской области на востоке страны была объявлена в 15:06, в остальных регионах — в 15:22.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине в период с 26 апреля по 2 мая. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Утром 2 мая стало известно о взрывах в городе Белополье в Сумской области неподалеку от границы с Россией.

Ранее в ВС РФ высмеяли заявление Украины об «организованном выводе» ВСУ из Курской области.

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