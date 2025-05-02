В Севастополе заявили о самой массированной атаке ВСУ в 2025 году

Развожаев сообщил о самой массированной атаке ВСУ на Севастополь в 2025 году

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и флот в ночь на 2 мая отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в 2025 году. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил российских военных за работу. По данным Развожаева, по всем целям ВС России отработали над морем.

«Было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — отметил губернатор.

Утром в Минобороны РФсообщили, что в российских регионах за ночь уничтожили более 120 украинских беспилотников.

До этого жители Крыма рассказали о массовой атаке дронов. Информация поступала от людей из Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя.

Ранее стало известно о начале штурма Красноармейска.