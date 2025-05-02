Кадыров рассказал об атаке дронов на опорный пункт ВСУ в Сумской области

Кадыров заявил о ликвидации беспилотниками опорного пункта ВСУ в Сумской области

Бойцы полка «Ахмат-Россия» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видео.

По его словам, во время аэроразведки, проведенной группой операторов БПЛА полка на окраине города Середина-Буды, были обнаружены опорный пункт противника и вражеский легковой автомобиль. Они принадлежали расчету дроноводов украинской армии.

«Грамотными действиями личного состава полка две вражеские цели были ликвидированы дронами-камикадзе», — написал лидер Чечни.

Он добавил, что благодаря бойцам опорник больше не послужит «бандитам ВСУ», а машина превратилась в груду металлолома.

2 мая в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России продолжают создание «полосы безопасности» в Сумской области. В ведомстве также отметили, что подразделения группировки войск «Север» завершили разгром формирований ВСУ в Курской области.

Ранее в Сумской области были уничтожены военные из элитного спецназа ВСУ.