Силы ПВО России за час нейтрализовали три украинских беспилотника

МО: силы ПВО за час сбили два дрона над Курской областью и один — над Крымом

Российские системы противовоздушной обороны за час уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 14:40 до 15:40 по московскому времени силы ПВО перехватили и уничтожили три цели. Два беспилотника были нейтрализованы над территорией Курской области, еще один — над республикой Крым.

Днем 2 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что над регионом сработала российская система противовоздушной обороны. Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали Курск ракетами. Очевидцы пишут, что слышали как минимум два мощных хлопка, после чего началось возгорание. О точных масштабах разрушений и наличии пострадавших пока не сообщалось.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военкор рассказал, как боец ВС РФ в одиночку сжег технику ВСУ.