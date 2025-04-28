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В МИД РФ рассказали о секретных тюрьмах ВСУ для пыток военнопленных

Мирошник: ВСУ используют секретные тюрьмы для безнадзорного насилия и шантажа
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Depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют секретные тюрьмы в Харькове, Киеве, Кривом Роге и ряде других городов, чтобы выбивать показания из военнопленных и шантажировать их близких. Об этом на брифинге рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет ТАСС.

По его словам, эту информацию удалось выяснить во время разговоров с российскими военнопленными, которых вернули на Родину в ходе масштабных обменов с украинской стороной. Мирошник отметил, что с ними работают психологи, следователи и медики.

«Эту сеть [секретных тюрем] можно без преувеличения назвать территорией безнадзорного насилия, пыток, выбивания любых показаний, используемых как в интересах украинских спецслужб, так и для шантажа близких», — поделился подробностями Мирошник.

19 апреля Россия и Украина в очередной раз обменялись пленными военнослужащими. По данным Минобороны, Россия вернула Украине 246 бойцов ВСУ и получила взамен столько же военных. В том числе в качестве жеста доброй воли Киеву был передан 31 раненый пленный. В свою очередь Москве вернули 15 раненых, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Как сообщило агентство Reuters, общее число пленных, которых удалось обменять сторонам конфликта, составило 3233 человека. Они вернулись на Родину в рамках проведенных 13 обменов между РФ и Украиной.

Ранее Москалькова обвинила Украину в удержании 52 жителей Курской области.

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