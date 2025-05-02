В США планируют провести военный парад в честь дня рождения Трампа

В США в день рождения Трампа планируют провести парад с участием тысяч военных

В США планируют провести военный парад в честь дня рождения президента страны Дональда Трампа, в котором могут принять участие свыше 6600 военных, сотни единиц техники, семь армейских оркестров и, возможно, пара тысяч гражданских лиц. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на соответствующие документы американской армии, в которых говорится о таких планах.

По информации AP, мероприятие намечено на 14 июня, оно будет приурочено к 250-летию Вооруженных сил Соединенных Штатов. Агентство отмечает, что эта годовщина совпадает с 79-летием Трампа.

Как пишет AP, парад может пройти на Национальной аллее в Вашингтоне и стать частью фестиваля.

До этого Трамп объявил, что в США будут уволены все члены наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и Академии береговой охраны. По словам президента, он принял такое решение, поскольку американские военные академии «за последние четыре года оказались под влиянием левых идеологов».

Также он заявил, что у Соединенных Штатов «будет самая сильная армия в истории».

Ранее Трамп запретил трансгендерам служить в армии США.