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Стало известно о начале штурма Красноармейска

Российские войска начали бои за Покровск в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие начали бои за Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили ряд военных каналов, в том числе «Военный обозреватель».

Уточняется, что подразделения штурмуют южную часть города, в частности микрорайоны Лазурный и Шахтерский.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» заявлял, что наступление у Красноармейска ведет 255-й полк. Атаки пехоты сопровождались захватом линий обороны украинских войск с блиндажами и огневыми точками при поддержке техники и беспилотных летательных аппаратов.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что подразделения Вооруженных сил России нанесли массированный удар по пунктам дислокации украинской армии в городе Белицкое под Красноармейском (Покровском) на северо-западе подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

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