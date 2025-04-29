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ВС РФ заняли новый населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области
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Vitalii Hnidyi/Reuters

ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в последние сутки было нанесено поражение формированиям двух механизированных и одной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двум бригадам территориальной обороны Украины в районах Купянска, Нечволодовки, Каменки, Двуречной, Московки и Петропавловки в Харьковской области и возле Новомихайловки в ДНР.

По данным ведомства, за это время ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии западного производства, а также две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

23 апреля Минобороны сообщило об освобождении села Тарасовка в ДНР. Освобожденный населенный пункт находится к востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград).

Ранее Захарова заявила о планах освобождения всех территорий РФ под контролем Киева.

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