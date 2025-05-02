В Запорожской области во время атаки украинских БПЛА пострадали мирные жители

Минздрав Запорожской области: две жительницы пострадали при атаке дронов ВСУ

Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Васильевский муниципальный округ Запорожской области. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона в Telegram-канале.

По информации ведомства, ранения получили жительницы города Васильевка и села Широкое. У женщины из первого населенного пункта медики диагностировали баротравму и отпустили домой на амбулаторное лечение. Ее состояние оценили как стабильное.

«В Широком жительница <...> получила осколочные ранения. Состояние средней степени тяжести», — говорится в заявлении.

Из него следует, что женщине потребовалась госпитализация.

«Жизни обоих пострадавших ничего не угрожает. <...> Необходимую медицинскую помощь получают в полном объеме», — подчеркивается в тексте.

2 мая председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска обстреляли город Энергодар в Запорожской области. Как он отметил, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары в районе берега реки Днепр с помощью ствольной артиллерии.

Ранее военные ВСУ обстреляли школьный автобус в Запорожской области.