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В Литве пройдут международные учения НАТО

МО Литвы: в страну перебрасывается германская военная авиация для учений НАТО
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Ints Kalnins/Reuters

В рамках международных военных учений НАТО Griffin Lightning вертолеты союзников совершат полеты на малой высоте над территорией Литвы, включая приграничные районы. Об этом сообщает Минобороны Литвы.

«‎3-23 мая на территории Литвы пройдут международные военные учения Griffin Lightning 2025... Самая заметная для жителей Литвы часть этих учений начнется в эту субботу — полеты немецких военных вертолетов в воздушном пространстве Литвы в светлое и темное время суток», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в страну будет переброшено около 30 немецких военных вертолетов: ударные вертолеты TIGER, транспортные вертолеты NH90, тяжелые транспортные вертолеты CH-53 и легкие многоцелевые — EC135.

Некоторые полеты планируются на предельно малых высотах — до 150 метров.

В начале апреля Военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag отрабатывали сценарий нападения России на страны военного блока.

До этого сообщалось, что немецкий бундесвер проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». В учениях также будут задействованы солдаты стран НАТО, всего готовиться к «российскому нападению» могут до 800 тысяч военных.

Ранее министр обороны Польши порадовался уходу американских войск из Жешува.

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