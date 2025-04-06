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Армия Германии проведет учения на случай «вторжения РФ»

Bild: бундесвер проведет в сентябре учения по отработке сценария «нападения РФ»
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Laszlo Pinter/DPA/Global Look Press

Немецкий бундесвер проведет в сентябре массовые военные учения для отработки сценария «нападения России». Об этом сообщила газета Bild.

В учениях также будут задействованы солдаты стран НАТО, всего готовиться к «российскому нападению» могут до 800 тысяч военных.

«С 25 сентября... (Гамбург) на три дня превратится в военный центр... Бундесвер начинает масштабные учения Red Storm Bravo... Сценарий - нападение России на Запад», — говорится в материале.

Недавно директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявила, что Россия обеспокоена ростом числа участников учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

13 марта агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих» — группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину.

Ранее в Румынии перенесли учения НАТО из-за качества дорог.

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