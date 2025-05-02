Бойцы «Севера» рассказали о подвиге сослуживца, подарившего им вторую жизнь

Бойцы 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» рассказали о подвиге сослуживца, который пожертвовал собой ради спасения жизней других. Подробностями они поделились в беседе с РИА Новости.

Военные Вооруженных сил (ВС) РФ рассказали, что 12 августа прошлого года выдвинулись на защиту рубежей. По пути они попали в засаду противника, по их машине был открыт огонь. В результате автомобиль съехал в кювет, тяжелое ранение получил военнослужащий с позывным «Юпитер».

«Пока ехали, попали в засаду, по нам начали стрелять... и «Юпитер» тогда был ранен, он протянул мне гранату, чеку сам не мог вытянуть, был ранен в руку и попросил меня (вытянуть чеку гранаты. — «Газета.Ru»)», — рассказал один из сослуживцев «Юпитера».

По его словам, «Юпитер» настоял на том, чтобы его товарищи покинули машину, так как противник был уже совсем близко. Когда сослуживцы оказались на безопасном расстоянии, боец подорвал себя. После взрыва гранаты детонировали боеприпасы в автомобиле, что привело к уничтожению четырех военнослужащих ВСУ.

До этого в Минобороны рассказали о героическом поступке лейтенанта Никиты Пироженко, который эвакуировал подчиненных, несмотря на риски для собственной жизни.

Бойцы ВС РФ подверглись обстрелу со стороны ВСУ, когда выполняли боевую задачу. Лейтенант оперативно среагировал и помог другим военным укрыться в заранее подготовленных блиндажах. Благодаря ему удалось спасти жизни нескольких людей.

Ранее двое друзей-пограничников ценой своих жизней сдержали прорыв ВСУ под Суджей.