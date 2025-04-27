Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о подвиге лейтенанта Пироженко, спасшего подчиненных

Минобороны: лейтенант спас подчиненных от огня ВСУ, рискуя своей жизнью
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Минобороны России рассказали о героическом поступке лейтенанта Никиты Пироженко, который эвакуировал подчиненных, несмотря на риски для собственной жизни. Об этом пишет ТАСС.

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника, когда выполняли задачу по организации связи.

«Несмотря на опасность для своей жизни Никита, умело управляя личным составом, эвакуировал подчиненных в заранее подготовленные блиндажи», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря оперативным действиям офицера, удалось спасти жизни нескольких бойцов ВС РФ. После завершения обстрела лейтенант организовал восстановление поврежденных систем связи и вместе с подчиненными продолжил выполнение боевой задачи.

До этого стало известно о двух друзьях-пограничниках из Псковской области, которые ценой своей жизни сдержали прорыв украинской армии под Суджей в Курской области в конце прошлого года. Это позволило мирным жителям эвакуироваться.

О подвиге рассказал брат одного из бойцов. По его словам, герои дружили еще со школьной скамьи, были бесстрашными и отзывчивыми, всегда думали прежде всего о других.

Ранее солдат ВСУ открыл огонь по сослуживцам, чтобы увидеть живущую в Курске семью.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами