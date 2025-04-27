В Минобороны рассказали о подвиге лейтенанта Пироженко, спасшего подчиненных

В Минобороны России рассказали о героическом поступке лейтенанта Никиты Пироженко, который эвакуировал подчиненных, несмотря на риски для собственной жизни. Об этом пишет ТАСС.

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника, когда выполняли задачу по организации связи.

«Несмотря на опасность для своей жизни Никита, умело управляя личным составом, эвакуировал подчиненных в заранее подготовленные блиндажи», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря оперативным действиям офицера, удалось спасти жизни нескольких бойцов ВС РФ. После завершения обстрела лейтенант организовал восстановление поврежденных систем связи и вместе с подчиненными продолжил выполнение боевой задачи.

До этого стало известно о двух друзьях-пограничниках из Псковской области, которые ценой своей жизни сдержали прорыв украинской армии под Суджей в Курской области в конце прошлого года. Это позволило мирным жителям эвакуироваться.

О подвиге рассказал брат одного из бойцов. По его словам, герои дружили еще со школьной скамьи, были бесстрашными и отзывчивыми, всегда думали прежде всего о других.

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