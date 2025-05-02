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Командир «Днепра» рассказал об оружии, которое играет ключевую роль в срыве планов ВСУ

Боец «Мазута»: БПЛА помогают не допустить прорыва ВСУ на левый берег Днепра
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские подразделения при активном участии операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжают блокировать попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом ТАСС рассказал командир учебного центра БПЛА и технического отдела при 205-й бригаде группировки войск «Днепр» с позывным «Мазута».

По словам военного, регулярные столкновения с противником происходят в островной зоне, там интенсивность огневого контакта особенно высокая. Российские бойцы применяют на этом участке разведывательные и ударные дроны, которые помогают пресекать продвижение украинской армии.

«Территорию за островами [на левом берегу], которая входит в нашу зону ответственности, противник прорваться не может — его не пускают», — подчеркнул «Мазута».

Командир уточнил, что беспилотники играют ключевую роль в срыве планов ВСУ. Они не только корректируют огонь артиллерии, но и самостоятельно уничтожают живую силу и технику украинцев, минимизируя риски для военных РФ.

1 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов, расположенных вдоль левого берега Днепра. По его словам, украинцы сбрасывают боеприпасы с дронов на дома мирных жителей и руководителей муниципальных подразделений.

Также ведется обстрел гражданских объектов, в частности, целью ВСУ стал рынок в Алешках. Наибольшим проявлением «кровожадности» врага Сальдо назвал удары по машинам скорой помощи.

Ранее крупную группу иностранных наемников ВСУ заметили на юге ДНР.

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