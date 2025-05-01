Губернатор Херсонской области рассказал о самой большой «кровожадности» ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы населенных пунктов в Херсонской области, расположенных вдоль левого берега Днепра. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, очередная атака ВСУ произошла вечером 30 апреля. Он уточнили, что украинцы сбрасывали боеприпасы с дронов на дома руководителей муниципальных подразделений. По словам Сальдо, этим утром обстрел продолжился, ударам со стороны ВСУ подвергся рынок в Алешках.

Также губернатор рассказал, что украинские военные бьют по машинам скорой помощи. Что, по его мнению, является наибольшим проявлением «кровожадности».

«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», — подытожил Сальдо.

До этого в минздраве Херсонской области сообщили, что в результате обстрела рынка в Алешках пострадали шесть человек. Все они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, в ведомстве сообщили об одной жертве в результате этого налета ВСУ.

Ранее в МИД заявили, что Украина не способна даже на 30 часов перемирия.